Die Pionierin der Medienkunst stellt in Düsseldorf aus Unsere Augen als Zielscheiben

Als die 83-jährige Lynn Hershman Leeson jetzt aus New York in Düsseldorf landete, um in der Julia Stoschek Foundation ihre Ausstellung „Are our Eyes Targets“ (Sind unsere Augen Zielscheiben) zu eröffnen, wirkte diese Vorkämpferin der Medienkunst beinahe bescheiden. Seit einem halben Jahrhundert beschäftigt sich diese Pandora der Gegenwart mit Überwachungssystemen, Algorithmen, künstlicher Intelligenz und menschlichen Identitäten. Die intellektuelle Erzählform in Tagebuchform ist dieser warnenden Konzeptkünstlerin allerdings oft wichtiger als der schöne Schein der Bilder.