Julia Stoschek Collection feiert Jubiläum : Die Kunst der Videospiele

The Institute of Queer Ecology, H.O.R.I.Z.O.N. (Habitat one: Regenerative Interactive Zone of Nurture), 2021, Videospiel, unbegrenzte Dauer; Courtesy of the artists. Foto: Julia Stoschek Foundation

Düsseldorf Zum 15-jährigen Bestehen präsentiert die Julia Stoschek Collection die Ausstellung „Worldbuilding: Videospiele und Kunst im Digitalen Zeitalter“. Zu erleben sind rund 30 teilweise interaktive Installationen.

Dass sie emotional so berührt und aufgeregt sei, hätte sie nicht gedacht, sagt Julia Stoschek. Eigentlich feiere man ja nur die runden Geburtstage, aber nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause sei diese Jubiläumsausstellung jetzt nötig und erwünscht gewesen. „Worldbuilding: Videospiele und Kunst im Digitalen Zeitalter“ wird am kommenden Sonntag eröffnet und überrascht mit einer extrem langen Dauer von 18 Monaten. Dafür gibt es Gründe. „Die Show ist fluide und wird sich in dieser Zeit weiterentwickeln, ebenso wie manche Spiele“, kündigt Julia Stoschek an. Man wolle auch Reaktionen des Publikums aufgreifen und einfließen lassen. Von den Besuchern ihrer Privatsammlung in Düsseldorf-Oberkassel hat sie sich bereits ein Bild gemacht: „Sehr, sehr viele junge Menschen, die Spaß an Computerspielen haben. Jugendliche, die noch nie in einem Museum waren und darauf auch nie Lust hatten. Jetzt ist es umgekehrt, hier können sie ihre Eltern mitbringen.“