Neue kaufmännische Leitung Managerin mit Kunstverstand

Ihr eilt ein guter Ruf voraus. Die Rede ist von handfesten Strategien, klaren Entscheidungen. Im Museum Schloss Moyland, wo Julia Niggemann fünf Jahre Verwaltungschefin war, hat sie einiges bewegen können und vieles konsolidiert. So hat sie eine Kunst-Bar für das Museum erworben, damit Donnerstagsabends mehr los ist, ganz am Rande erfährt man, dass sie sich für ein Baumhaus-Projekt für Kinder im Museumsgarten eingesetzt hat. Ihre finanziellen und personellen Strategien dringen im Detail nicht nach außen, doch sie waren wohl stimmig, sonst würde man am Niederrhein Niggemanns Weggang nicht bedauern.