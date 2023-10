„Goofy“ ist Jugendwort 2023 Die Jugend ist nicht nur verloren

2020 stimmten die meisten jungen Menschen für das Wort „lost“ – ein Gefühlszustand des Verloren- oder Verwirrtseins, der die bedrückende Situation der Jugendlichen während der Pandemie zu spiegeln scheint. 2021 gewann mit „cringe“, Ausdruck einer Haltung, wenn etwas als peinlich, unangenehm oder zum Fremdschämen empfunden wird, ein ähnlich gefühlsbetonendes, ausdifferenziertes Wort. Erst 2022 mit „Smash“ (mit jemandem etwas anfangen) und „goofy“ (tollpatschig, komisch) scheint sich die Welt der unter 20-Jährigen wieder um das zu drehen, was in dieser Zeit wichtig ist: Sich selbst finden, erste Beziehungen, sich ausprobieren, sich blamieren. „Er ist total goofy, aber er will sie smashen“, ist so ein Satz, den man sich erstens gut vorstellen kann und der zweitens sorgenlos daherkommt.