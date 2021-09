Theater auf dem Gustaf-Gründgens-Platz : Klimasünder auf der Anklagebank

Schmelzendes Eis in den Händen Jugendlicher symbolisiert die Sorge ums Klima. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Das Stück „Ist mein Mikro an?" thematisiert die Folgen des Klimawandels. Es wird von Düsseldorfer Jugendlichen gespielt, wendet sich aber an Erwachsene.

Von Regina Goldlücke

Die Premiere des Stücks „Ist mein Mikro an?" war bereits für das Festival „Theater der Welt 2020“ vorgesehen, das coronabedingt ein Jahr aufgeschoben werden musste. Doch auch 2021 konnte das kanadische Team um Autor Jordan Tannahill und Regisseurin Erin Brubacher die Reise nach Deutschland nicht antreten. Gerettet hat die Produktion mit 18 Jugendlichen Regisseur Bassam Ghazi, der neue Leiter der in Stadt:Kollektiv umbenannten Bürgerbühne am Schauspielhaus.

Wie das gehen würde, war ihm zunächst nicht ganz klar. „Das Stück wurde eigens für das Festival geschrieben. Fünf kanadische Künstlerinnen hatten sich fast zwei Jahre mit der Konzeption beschäftigt und eng mit dem Autor zusammengearbeitet", sagt Bassam Ghazi. „Das war eine gewachsene Gemeinschaft. Aber dann ergaben sich gute Gespräche, was nicht immer der Fall ist, wenn zwei Regie-Teams aufeinander treffen. Schließlich vertraute mir Erin Brubacher die Jugendlichen an." Sie alle kommen aus Düsseldorf und wurden noch vor Corona bei einem Casting mit den verantwortlichen Kanadiern ausgewählt. Notgedrungen hatte sich die Gruppe wegen einer Bedingung des Autos ein wenig verändert: Die Akteure durften nicht über 18 Jahre alt sein und nicht wählen dürfen.

Dieser Zusammenhang stellt sich über das Thema ein. Gespielt wird es von Jugendlichen, aber angesprochen sind die Erwachsenen. Mit ausschließlich jungem Publikum würde es nicht funktionieren, erklärt der Regisseur. Es brauche einen Gegenpol, denn es geht um die Folgen des Klimawandels. In einer Art Tribunal wird die ältere Generation in die Verantwortung genommen. Wichtigster Anklagepunkt: „Ihr habt die Regierungen gewählt, die den Klimawandel noch immer ignorieren, das werfen wir euch vor." Die Botschaft am Ende aber sei versöhnlich, ergänzt Bassam Ghazi: „Wir vergeben euch, doch es muss sich etwas ändern, und das geht nur gemeinsam."

Definierte Rollen wurden von Jordan Tannahill nicht ausformuliert. „Es ist eher die kollektive Stimme von 18 Jugendlichen, die als eine Generation für sich sprechen“, erzählt der Regisseur. Was erfuhr er über deren persönliche Haltung zum Klimawandel? „Ich wusste bei meinem späten Einstieg nicht, wer aus welchen Gründen mitmacht. Das wurde mir erst in Einzelgesprächen klar. Etwa die Hälfte ist aus Überzeugung für das Thema dabei oder selber aktiv. Andere wiederum wollten einfach nur Theater spielen."

Die Handlung wird auch über „Protestsongs" mit Band-Begleitung transportiert, die musikalische Leitung hat Hajo Wiesemann. „Ohne diesen Beistand hätte ich das nicht inszeniert", sagt Bassam Ghazi. „Wir legen einen musikalischen Teppich aus, allein der Versöhnungs-Song zum Schluss dauert fünf Minuten."

Bassam Ghazi sah sich als „Nadelöhr der Kommunikation" zwischen Festival, kanadischem Team und Schauspielhaus. Bis zuletzt lief vieles über Zoom, man war ständig in Kontakt mit Choreografin Cara Spooner und Regisseurin Erin Brubacher, die das Stück parallel mit 20 Jugendlichen für die kanadische Premiere am 7. September inszenierte. Ganze Passagen aus den Düsseldorfer Proben wurden per Video nach Toronto geschickt und dort kommentiert. „Für die Jugendlichen war dieser Austausch wichtig", weiß Bassam Ghazi. „Sie waren seit den Osterferien intensiv mit dem Projekt beschäftigt, haben mit den Kanadiern immer auf Englisch kommuniziert. Da ist so viel Beziehungsarbeit reingeflossen." Deshalb ist die Freude groß, das Stück jetzt noch mehrmals spielen zu dürfen.