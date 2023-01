„Jugend musiziert“ beginnt Die Leiden der jungen Künstler

Der angelsächsische Begriff umschreibt das Problem: Repetitive-Strain-Injury-Syndrom. Manche hakelige Stelle übt man wie in der Dauerschleife immer wieder, um sie auf Tempo zu bringen. Diese permanenten Wiederholungsattacken können die Muskeln, Sehnen und Bänder eines Musikers aber regelrecht einfrieren lassen. Hingegen wird Geschwindigkeit am klügsten dadurch erreicht, dass man vorher in äußerster Zeitlupe übt. Hierbei gelingt auch die Klangkontrolle besser. Wer in Zeitlupe übt, speichert Informationen in höchster Korrektheit – und kann sie später deutlich besser abrufen.