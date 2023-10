Jürgen Becker im Interview „Wir müssen die Gesellschaft jetzt verteidigen“

Jürgen Becker Das Beste an Köln sind Bonn und Düsseldorf. Als Kölner haben wir gleich zwei attraktive Städte, die wir in 25 Minuten erreichen können. Ich nutze alle Kulturangebote in diesen drei Städten, womit wir zusammengenommen eine richtige Metropole haben und uns vor Berlin nicht verstecken müssen. Also: Für mich gehört Düsseldorf einfach zu Köln dazu.