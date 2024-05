Festival findet zum 16. Mal in Düsseldorf statt „Golda“ zum Start des jüdischen Filmfestivals

Das UCI-Kino zeigt jeweils um 20 Uhr am 26. Mai „Tel Aviv – Beirut“ (Deutschland-Zypern-Frankreich), am 29. Mai die deutsch-israelische Ko-Produktion“ „Plan A“, am 30. Mai „Der verlorene Zug“ (Deutschland-Niederlande-Luxemburg). In der Black Box laufen am 2. Juni um 17 Uhr „Delegation“ (Polen-Israel-Deutschland) und um 20 Uhr „Nicht ganz koscher“. Im Hitch Neuss ist „Valeria is getting married“ zu sehen (Israel-Ukraine, 28. Mai, 19 Uhr). Polina Ivanova legt den Zuschauern insbesondere „Plan A“ ans Herz. „Der Film greift eine wahre Begebenheit auf, die der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, berührend und schockierend zugleich.“ 1945 plant eine Gruppe von Holocaust-Überlebenden einen groß angelegten Racheakt, der jedoch scheitert. Die Hauptrolle spielt August Diehl.