Jüdische Kulturtage Rhein-Ruhr: „Wir wollen, dass man uns sieht“

Inna Goudz vorm Café Europa in Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Leiterin der Jüdischen Kulturtage Rhein-Ruhr spricht im Interview mit unserer Redaktion über ihr Festival und das Leben von Juden in Deutschland.

Inna Goudz trifft man dieser Tage am besten im Café Europa in der Düsseldorfer Altstadt, dort hat sie mir ihrem Team das Festivalzentrum für die Jüdischen Kulturtage eingerichtet. Das Festival beginnt am Donnerstag, 15 Städte sind bis zum 14. April mit 220 Veranstaltungen beteiligt: Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Theater. Im Café Europa kann man freitags Schabbat feiern und diesen Samstagabend zu elektronischer Musik.