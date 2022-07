Judith Kuckart stellte ihren neuen Roman in der Zentralbibliothek vor : Vom Einsatz am Sorgentelefon inspiriert

Schriftstellerin Judith Kuckart. Foto: picture alliance / SvenSimon/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Düsseldorf Der deutsch-niederländische „Literarische Sommer“ hatte mit Judith Kuckart einen weiteren Höhepunkt. Die Autorin las vor ausverkauftem Saal in der Zentralbücherei aus ihrem Roman „Café der Unsichtbaren“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

Nach dem erfolgreichen Start in den Literarischen Sommer mit Jessica Durlacher ging das deutsch-niederländische Lesefestival mit Judith Kuckart jetzt mit einem weiteren Angebot in die nächste Runde. Die Autorin stellte in der Zentralbücherei ihr neues Buch vor. In „Café des Unsichtbaren“ erzählt die gebürtige Schwelmerin über Menschen, die sich dafür entschieden haben, ehrenamtlich bei einem Sorgentelefon zu arbeiten.

Judith Kuckart ließ in die Geschichte auch eigene Erfahrungen einfließen, die sie vier Jahre lang bei der Telefonseelsorge Berlins gemacht hat.

„Mit 50plus wollte ich noch einmal etwas anderes machen als Bücher schreiben und Theater machen“, erklärte die Regisseurin und Tänzerin ihre Entscheidung. Ursprünglich hatte sie ein Theologiestudium anvisiert. „Aber in meinem Alter spielt Zeit eine große Rolle; und vier Jahre für ein Studium waren mir einfach zu lang“, bilanzierte Kuckart. Deshalb startete sie eine zweijährige Ausbildung zur Seelsorgerin, die ehrenamtlich vor allem nachts Menschen am Telefon zuhört. So wie ihre Protagonisten im Roman. Auch sie verbringen ihre Nachtstunden im Gespräch mit Anrufern, die unterschiedliche Probleme haben.

Im Mittelpunkt des Buches stehen dabei allerdings nicht die Nutzer des Sorgentelefons, sondern dessen Team, das auch eigene Themen bearbeiten muss. Stammleser von Judith Kuckarts Romanen treffen im „Café der Unsichtbaren“ eine alte Bekannte wieder, die in mehreren ihrer Geschichten auftaucht: Frau von Schrey übernimmt diesmal die Rolle der Erzählerin.

Kuckart wechselt dabei geschickt immer wieder die Perspektive, wenn sie über die einzelnen Charaktere schreibt. Auf diese Weise werden ihre Figuren lebendiger und nahbarer.

Das machte auch den Reiz ihrer Lesung an diesen Abend in der Stadtbücherei aus. Denn das Publikum lernte einige der Charaktere besser kennen, wie die Theologiestudentin Rieke, die sich durch ihren Einsatz am Sorgentelefon auf die Gemeindearbeit vorbereiten will.

Bei der anschließenden Fragerunde mit den Zuhörern war das Interesse an Kuckarts Erfahrungen bei der Telefonseelsorge Berlin groß. In der Hauptstadt gibt es dieses Angebot bereits seit 1961. „Damals hatte Westberlin die höchste Selbstmordrate“, erzählte die Autorin und ergänzte, dass Ostberlin erst 1981 ein vergleichbares Format einrichtete und die Stasi bis morgens um 6 Uhr immer mithörte.

Für einige Jahre, verriet die Autorin noch, habe sie in Düsseldorf gelebt, weil ihr Mann am Schauspielhaus arbeitete. Eine Zeit, an die sie sich gern zurückerinnert.