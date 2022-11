Ausstellung am Wochenende Judith Kleintjes bittet in ihr Atelier

Judith Kleintjes stammt aus einer holländischen Malerfamilie, die mit Mondrian befreundet war und Mitglieder der Königsfamilie wie Prinz Hendrik porträtierte. Sie wurde 1963 in Utrecht geboren, studierte in Amsterdam und Den Haag und kam 1997 mit einem Akademiebrief nach Düsseldorf. Sie wurde Meisterschülerin von Jannis Kounellis und blieb in der Stadt.