Neues Buch der Bestsellerautorin Judith Hermann blickt zurück

Es gibt unfassbar anrührende Szenen und Begegnungen in diesem Buch. Wie sie allein mit ihrem kranken Vater in einer Bar an der Tucholskystraße einen einsamen, ihren 49. Geburtstag feiert. Wie er kurz vor Mitternacht dann aus seiner alten Ledertasche einen Unterteller hervorkramt, ein Küchlein aus der Plastikfolie befreit und darauf, wie er ein zerknittertes Blumensträußchen in ein Schnapsglas stellt, ein eingepacktes Buch überreicht und sagt: „Altwerden ist was für Helden.“