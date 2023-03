Sonderausstellung im Museum „Die Kiste“ Urmel, Wutz und Mikesch feiern 75 Jahre Augsburger Puppenkiste

Die Puppenkiste feiert in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum. Vor 75 Jahren, am 26. Februar 1948, hatten die Puppen der Marionettenbühne in Augsburg ihren ersten Auftritt, es stand „Der gestiefelte Kater“ auf dem Programm. Bereits fünf Jahre später, im Januar 1953, gab es den ersten Fernsehauftritt der Augsburger Puppenkiste.