Interview im Johnny Depp : „Ich suchte die ultimative Respektlosigkeit“

Hollywoodstar Johnny Depp über künstlerische Vorbilder und seinen neuen Film „Shane“ über den Sänger der irischen Punk-Band „The Pogues“.

Johnny, was fasziniert Sie an Shane McGowan?

DEPP Mir fällt nur eine Handvoll Schriftsteller, Songschreiber oder Sänger ein, die in dem, was sie tun, absolut perfekt sind: Bob Dylan, Tom Waits, Nick Cave. Shane gehört auch in dieses Pantheon, er ist für mich ein Musik-Gigant. Er selbst gibt immer nur ungern zu, dass er einer von ihnen ist. Aber für mich war er immer eine Inspiration.

Sie sind selbst begeisterter Musiker. Was drücken Sie mit der Schauspielerei aus, was mit Musik?

Depp Wenn man Musik macht, gibt es sofort einen unmittelbaren Austausch mit dem Publikum. Bei einem Film kommt die Reaktion des Publikums erst ein Jahr später, wenn der Film fertig ist und in die Kinos kommt. Was mir bleibt, ist die Erinnerung und die Erfahrung, diese Rolle gespielt zu haben. Das ist mir genug. Ich möchte meine Filme lieber nicht sehen, das ist mir unangenehm, ich mag mich nicht selbst anschauen.

Depp Ich schulde den Zuschauern doch immer etwas Neues. Und ich hasse es zu langweilen! Wenn ich also nicht das versuche, was möglicherweise katastrophal sein könnte, ans Limit gehe oder darüber, habe ich nicht das Gefühl, dass ich ordentlich gearbeitet habe.

Depp Als ich Jack Sparrow erfand, war meine Tochter Lily Rose drei Jahre alt. Ich hatte also drei Jahre lang nichts anderes gesehen außer Trickfilme. Ich fragte mich, warum Zeichentrickfiguren mit Dingen durchkommen, die wir in unserem Alltag nicht bringen könnten. Da wurde dann mein Ansatz: Er kann etwas sagen, was er will, und die Leute sagen „richtig!“ Ich habe die ultimative Respektlosigkeit gesucht. Und sie gefunden.