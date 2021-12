Herrliches Weihnachtslied aus England : Die Stimme des Engels

Die schwedische Sopranistin Jeanette Köhn. Foto: Karin Alfredsson

Der Engländer John Rutter komponiert die schönsten Christmas Carols. Sein „Angel’s Carol“ ist größte Kunst – ohne einen Takt Kitsch.

Den Arbeitsplatz des Komponisten John Rutter müssen wir uns als Imkerei vorstellen. Seine Ideen sind die Bienen, die um ihn herumfliegen und fröhlich landen. Sein Kopf ist die Wabe, in der sich der Honig sammelt. Und seine Kompositionen sind die zehn Finger, die Rutter den Menschen hinhält: Hier, kostet mal!

Das klingt möglicherweise nach einem üblen Kitsch-Szenario, ist es aber überhaupt nicht. Wenn einer keinen Kitsch komponiert, dann der 1945 in London geborene John Rutter. Seine Melodien sind betörend und bekommen doch immer haarscharf die Kurve, seine Harmonien sind wonnetrunken, manchmal hängen sie wie schwere Trauben vom Himmel; Chöre, die seine Arrangements singen, schwärmen wie Kinder, denen die schönsten Geschenke gemacht werden: Mehr davon!

info Auch Chöre können dieses Christmas Carol singen Der englische Komponist und Dirigent John Rutter. Foto: akg-images / Purkiss Archive /dp/akg-images / Purkiss Archive /dpa CD „Christmas With My Friends IV“ von Nils Landgren (mit dem „Angel’s carol“) ist wie alle Folgen der Serie bei Act Music erschienen. Noten Die Chornoten von John Rutters „Angel’s Carol“ sind bei Oxford University Press zu kaufen.

Rutter kommt aus einer sehr britischen Tradition. Der Vater war Industriemechaniker, doch mit elf Jahren sang der kleine John Carl Orffs „Carmina Burana“ mit, und dann war es chormusikalisch um ihn geschehen. Er wuchs in einer Londoner Schule (der Highgate School) auf, die für ihre musikalische Leistungskraft landesweit berühmt war. Der Schulchor sang 1962 auch bei der ersten Schallplattenaufnahme von Benjamin Brittens „War Requiem“ mit – Rutter mittendrin. Sein Studium in Cambridge, die Leitung des Clare College Choir und die Gründung der professionellen Cambridge Singers machten ihn weltberühmt. Etliche Male dirigierte er mittlerweile schon in der New Yorker Carnegie Hall. Rutter brennt für alles, was er tut – komponierend, dirigierend, produzierend. Natürlich hat er auch ein eigenes Schallplattenlabel: Collegium Records.

Was die Beliebtheit seiner Werke betrifft, gibt es nur minimale Unterschiede. Wer es pompös und mit Orchester mag, schmilzt beim „Magnificat“ dahin. Der Chorsatz „What Sweeter Music“ spannt eine fabelhafte dramatische Kurve und ist doch an Lieblichkeit kaum zu überbieten. Wer diesen Satz perfekt hören will, muss das englische Ensemble Tenebrae unter Nigel Short hören (Signum Classics, gibt es auch als Youtube-Video). Die komplette weihnachtliche Beschallung aus allen Rohren und Kehlen gibt es auf Rutters CD „A Christmas Festival“.

Doch das für diese Tage möglicherweise schönste, scheueste, die bedürftigen Menschen in ihrer Erlösungshoffnung am intensivsten treffende Opus ist Rutters „Angel’s Carol“. Es singt die Geschichte von den Engeln und den Hirten, von der Sehnsucht nach Frieden und vom Gotteslob im „Gloria in excelsis Deo“. Es liegt in allen möglichen Tonarten vor, natürlich auch für Chor. Rutter hat es selbst aufgenommen, doch eine hinreißende Version gibt es im Internet: ein Live-Mitschnitt des rumänischen Cantemus Kammerchors aus der Kathedrale von Timisoara.

Doch wer die beiden Engel leibhaftig spüren möchte, kommt an der allerschönsten Aufnahme nicht vorbei. Zu verdanken ist sie dem schwedischen Posaunisten und Sänger Nils Landgren, der seit vielen Jahren bei Act Music eine Reihe von Weihnachtsplatten macht: „Christmas With My Friends“. Soeben ist die siebte Folge erschienen, und immer sind dieselben Leute dabei. Die Sängerinnen Jeanette Köhn, Jessica Pilnäs, Sharon Dyall und Ida Sand (die auch Klavier spielt), sodann der Saxofonist Jonas Knutsson (der auch Bariton singt), der Gitarrist Johan Norberg und die Kontrabassistin Eva Kruse.

Im „Angel’s Carol“ (auf „Christmas With My Friends IV“ aus dem Jahr 2014) singen Jeanette Köhn und Ida Sand, und diese Version macht einem die Schönheit des Stücks schlagartig bewusst. Wie sich da die Melodie auf einem ruhigen Es-Dur-Grund langsam aufspannt, die Harmonien wechselt, immer neue Räume betritt und die Spannung unmerklich erhöht; wie dann die beiden Gesangsstimmen in Terzen das Gloria singen, ohne dass auch nur ein Gramm Rührseligkeit an den zarten Leib des Stücks wächst – das ist einfach erhebend.

Hier lässt sich lehrreich studieren, wie Rutter arbeitet. Drei Faktoren arbeiten meisterhaft zusammen: die Melodie, die über ihre Linie neue Harmonien öffnet, aber wie mit feinstem Katzendraht am Bass hängt, der nicht mitwandert, sondern ein schwebendes Ostinato zaubert, das tief unten eine charmante Abhängigkeit erzwingt. Außerdem gibt es zahlreiche Nebentonarten wie raffinierte Ausweichungen, das hat etwas Exotisches, wobei wir fast schon bei der leise groovenden Karawane der drei heiligen Könige wären.