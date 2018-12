Maler des „Mädchens mit dem Perlenohrring“: Hier gibt es alle Werke von Vermeer auf einmal zu sehen

Den Haag Hört man den Namen Johannes Vermeer, kommt gleich das „Mädchen mit dem Perlenohrring“ in den Sinn. Doch der Maler hatte noch weitere Klassiker. Alle erhaltenen Vermeer-Werke gibt es jetzt zu bestaunen - in einem digitalen Museum.

Das internationale Projekt ist am Montag im Den Haager Mauritshuis vorgestellt worden, das mit dem „Mädchen mit dem Perlenohring“ das wohl berühmteste aller Gemälde des Delfter Meisters beherbergt. Neben dem New Yorker Metropolitan Museum of Art, dem Kunsthistorischen Museum in Wien, der National Gallery in London und weiteren Kunsttempeln beteiligten sich auch die Gemäldegalerie Berlin und die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden - unter anderem mit den Werken „Junge Dame mit Perlenhalsband“ und „Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster“.