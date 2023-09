Sexualsierte Gewalt in der katholischen Kirche „Missbrauch ist Teil dieser Kirche“

Herr Norpoth, es ist inzwischen 13 Jahre her, dass mit der Veröffentlichung der Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche gegen Kinder und Jugendliche erstmals einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Wissen Sie noch, was Sie damals – 2009, 2010 – dachten?