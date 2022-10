Lesung mit Joachim Meyerhoff : Der Liebhaber seines Publikums

Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff. Foto: Ingo Pertramer/RSS

Düsseldorf Der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff kommt mit einer Lesung neuer Texte in den Robert-Schumann-Saal. Zuvor tritt er im „Literarischen Quartett“ auf.

Nur wenigen Schauspielern hört man jenseits der Bühne so gerne zu wie Joachim Meyerhoff. Er ist ein begnadeter Erzähler. Man hängt an seinen Lippen und muss herzhaft lachen über die humorigen Anekdoten aus seiner Kindheit und seinem Theater-Kosmos. Fünf autobiografische Bücher hat er geschrieben, zuletzt „Hamster im hinteren Stromgebiet“ über seinen 2018 erlittenen Schlaganfall. Würde selbst hier bei aller Tragik die Komik zu kurz kommen, wäre es kein echter Meyerhoff.

Nun gastiert der Autor am 18. Oktober mit seiner Lesung „Es geht weiter“ in Düsseldorf. Die Veranstaltung im Robert-Schumann-Saal wurde kurzfristig ins Programm geschoben. Tags darauf eröffnet er die „LitRuhr“ in Essen. „Diese Verknüpfung kommt mir sehr entgegen“, sagt Meyerhoff. „Ich habe noch nie in Düsseldorf gelesen und freue mich darauf.“

Dafür hat er noch unveröffentlichte Texte im Gepäck und kehrt damit zu früheren Konzepten zurück. „Ganz ungefiltert, mit losen Blättern in der Hand, teile ich meine Gedanken mit den Zuhörern“, beschreibt Meyerhoff. „Ich liebe diese unmittelbaren Begegnungen. So habe ich mich anfangs mit meiner erzählerischen Stimme vertraut gemacht.“ Irgendwann, hofft er, werden die Fragmente in ein neues Buch einfließen, „so langsam formt es sich aus.“

Nach 13 Jahren am Burgtheater wechselte er 2019 zur Schaubühne in Berlin. Sein Handy hat noch eine österreichische Nummer. „Reine Nostalgie. Das war eine so prägende Zeit für mich, beruflich wie privat, da schwingt noch etwas Sehnsucht mit.“ Wien umriss er einmal als Abenteuerspielplatz, Berlin dagegen als Säurebad. „Es kommt mir profaner vor, mittlerweile aber auch vertrauter.“

Der Theaterschauspieler durch und durch lässt sich nur selten zu einem Film überreden. Für die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ machte er eine Ausnahme. „Eine kleine, aber intensive Rolle, ich spiele einen fürchterlichen Priester in der aufkommenden Nazi-Diktatur.“ Das Schreiben betrachtet er als geliebtes Gegengewicht zur Bühne, das Lesen vor Publikum als willkommene Resonanz. „Viele erzählen mir, wo und wann sie meine Bücher gelesen haben. Solche Geschichten berühren mich.“