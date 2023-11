Jil Sander wird 80 Die Königin des Weglassens

In der Zeit ihres Aufstiegs war Jil Sander die Minimalistin unter den Modemachern. In einer Welt des Auffälligen trumpfte sie mit klaren Schnitten, edlen Stoffen und dezenten Farben auf. Mit 24 Jahren eröffnete sie ihre erste Boutique in Hamburg-Pöseldorf. Von dort aus trug die Pionierin des Purismus ihren Stil in die ganze Welt: zu den großen Schauen in Paris und Mailand, in die Modemetropolen von New York bis Tokio.