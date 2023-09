Deutsche Bischöfe beraten in Wiesbaden Der Sturz eines Kardinals

Die schnelle Reaktion aber steht für viele Menschen im krassen Gegensatz zu den so langwierigen, oft intransparenten und insgesamt unzureichenden Aufklärungsversuchen der katholischen Kirche zur sexualisierten Gewalt ihrer Kleriker. Der Fall Hengsbach ist nicht nur ein weiteres finsteres Kapitel in der Vertuschungsgeschichte der Kirche. Er dokumentiert, dass Missbrauchstäter selbst in der obersten Führungsriege und damit in Reihen vermeintlicher Aufklärer zu finden sind.