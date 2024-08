Orgelkonzert in der Neanderkirche Unter Volldampf

Dass Enk bei seinem Spiel keine Geheimniskrämerei betreibt, zeigte sich auch in der Toccata und Fuge von Jan Albert van Eycken. Enk versteckte nichts, was in den Noten steht, tauchte alles in kräftige, effektvolle Farben. Der Niederländer van Eycken (1823-1868) war übrigens zuletzt in Elberfeld tätig, wo er auch gestorben ist.