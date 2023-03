Neue Austellung im K21 Jenny Holzer will mit Kunst die Welt verbessern

Sie wollte nie ist einfach nur Bilder malen oder irgendwas mit Kunst machen. Jenny Holzer, die Malerei studierte und die abstrakten Expressionisten verehrt, ist von Anbeginn dem Wort als Ausdruck ihres Denkens verhaftet, welches sie in ihre einzigartige Form in die konzeptuellen Kunst einbringt. Sie notiert wuchtige Begriffe, schreibt bedeutungsvolle Sätze auf und verbreitet diese. Auf ungewöhnlichen medialen Trägern und unerhört schrill, fast ist es Propaganda. Seit den 1970er Jahren durchtönen ihre Statements und Parolen den öffentlichen Raum, oft wie panische Paukenschläge, dann wieder sehr subtil geschmiedet. Am Times Square in New York leuchteten 1982 ihre ersten „Truisms“ auf, das sind beleuchtete Textlaufbänder, auf denen (dem Wort nach) „Binsenweisheiten“ oder „Gemeinplätze“ verbreitet werden. In Wahrheit verhandelt die in New York lebende Tochter eines ausgewanderten deutschen Autohändlers nichts Banales, sondern Themen wie Krieg, Gewalt, Terrorismus, aber auch Zärtlichkeit und Liebe.