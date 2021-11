Interview mit Jeff Kinney : „Auf Greg kann man sich verlassen“

Autor Jeff Kinney stellt den 16. Band von „Gregs Tagebuch“ vor. Foto: Olivier Favre

Interview Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist „Volltreffer“ der 16. Band der Comic-Romanreihe „Gregs Tagebuch“ erschienen. Im Interview erklärt Autor Jeff Kinney, warum Covid-19 nicht zum Thema der Serie wird, die Pandemie ihm Entschlossenheit gibt und Greg bleibt, wie er ist.

Der ewig vorpubertäre Greg wagt sich im 16. Band aufs Basketball-Feld – mit vorhersehbar wenigen Treffern. Dagegen wird „Gregs Tagebuch“ Nr. 16 vermutlich wieder in den Bestsellerlisten einschlagen. Für eine „getunte Autogrammstunde“ vor dem Stadion in Köln war der US-amerikanische Bestsellerautor Jeff Kinney in Deutschland. Sabine Janssen hat ihn dort getroffen und mit ihm über die Folgen der Corona-Pandemie und seinen zeitlosen Helden gesprochen.

Jeff Kinney lud zur Drive-Thru-Autogrammstunde nach Köln ein. Das Buch überreichte er per Tennisschläger. Foto: Olivier Favre

Wie ist aktuell die Stimmung in den USA? Vor eineinhalb Jahren sagten Sie, dass sich in den USA eine Spaltung der Gesellschaft abzeichne. Hat sich die Lage nach dem Weggang von Donald Trump und mit dem neuen Präsidenten Joe Biden verbessert?

Info Eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen weltweit Auflage Die deutsche Gesamtauflage von Gregs Tagebüchern liegt bei rund 18,5 Millonen Exemplaren. Weltweit wurde die Reihe mehr als 250 Millionen Mal verkauft und in mehr als 60 Sprachen übersetzt. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen weltweit. Der Autor Jeff Kinney, geboren 1971, wollte eigentlich Cartoons für Zeitungen zeichnen. Als er sah, dass er damit nicht viel Erfolg haben würde, entwickelte er „Gregs Tagebuch". 2007 erschien das erste von inzwischen 16 Büchern. Seit 2019 gibt es außerdem die Reihe zu Gregs Freund, „Ruperts Tagebuch“. Kinney lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Massachusetts Animationsfilm Zum ersten Band von „Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt“ gibt es demnächst einen Animationsfilm. Zum Streamen ab 3. Dezember auf Disney+.

Kinney Nein, leider nicht. Es ist eine beängstigende Atmosphäre. Bei uns ist die Gesellschaft in zwei Lager gespalten: Entweder Du bist für die Demokratie oder Du bist dagegen. Es gibt radikale Meinungen und die Pandemie polarisiert noch weiter. Es sind gruselige Zeiten.

In Zeiten von Covid-19 sind Sie mit der Big-Shot-Tour unterwegs. Die Fans fahren mit dem Auto von Station zu Station mit Basketball-Körben, Cheerleadern, Feuerwerk, und am Ende überreichen Sie auf einem Tennisschläger ein signiertes Exemplar. Köln war ihr einziger Stopp in Deutschland. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der corona-konformen Autogrammstunde?

Kinney Meine Erfahrung ist, dass es oft als Ereignis für die ganze Familie angenommen wird: Opa, Oma und Baby sitzen mit im Auto. Der deutsche Drive-Thru war noch breiter aufgestellt als meine Stationen an der Ostküste. In den USA war es meine vierte Tournee seit Beginn der Pandemie. Es ist mir wichtig, Kindern etwas zu geben, auf das sie sich freuen können, etwas das physisch vor Ort ist und nichts mit Bildschirmen zu tun hat.

Was macht die Pandemie mit Kindern?

Kinney Das wird uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Ich bin sicher, dass diese Restriktionen im Zuge von Corona bei den Kindern Spuren hinterlassen. Wenn es nur ein Jahr gewesen wäre ... Aber es entwickelt sich ja zu einer Never-Ending-Story. Ich mache mir Sorgen um die Kinder, es wird eine ganze Generation prägen, die ihre Tage damit verbracht hat, auf Bildschirme zu schauen.

Allerdings hat Corona auch für einen Boom bei den Kinderbüchern gesorgt ...

Kinney Es wäre toll, wenn die Pandemie eine Generation von lebenslangen Lesern schaffen würde. Aber da meine Frau und ich zu Hause eine Buchhandlung haben, ist meine Erfahrung, dass der Buchhandel unterm Strich doch auch verloren hat.

Wird Covid-19 zum Thema in einem der Tagebücher werden?

Kinney Nein, das glaube ich nicht. Corona gibt kein gutes Material für eine Geschichte her und ist nicht witzig. Greg und Rupert sind begrenzte Charaktere, die nichts von der Welt verstehen. Sie sind Teil der Witze. Das würde mit Covid-19 nicht funktionieren.

„Gregs Tagebuch“ ist vor allem bei der Zielgruppe der ansonsten leseunlustigen Jungen beliebt. Wie wichtig ist es, dass Bücher Spaß machen?

Kinney Meine persönliche Erfahrung ist, dass Lesen Spaß macht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass Jungen generell keine Lust zum Lesen haben. Vielleicht geht von „Gregs Tagebuch“ ja das Signal aus, dass man Jungs einfach nur die richtigen Bücher vorlegen muss.

Was ist Gregs Erfolgsgeheimnis?

Kinney Es ist nicht nur das Format als Comicroman, sondern auch die Art des Humors. Ich denke, dass Greg den Menschen einen Spiegel vorhält. Sie erkennen sich in ihm. Er zeigt menschliche Schwächen, ist lustig, tollkühn und liegt oft total falsch. Als Kind darf er solche Ideen haben. Die Greg-Fans lachen mit ihm, nicht über ihn.

Es gibt Greg seit 16 Bänden völlig zeitlos, ohne Smartphones. Wird es Zeit für Veränderungen?

Jeff Kinney Greg wird in dem Alter bleiben, in dem er ist. Der 16. Band fühlt sich für mich frisch an. Es gibt mit Greg noch eine Menge Themen zu erkunden. Mit Rupert habe ich eine neue Perspektive geschaffen. Ich denke aber, dass Greg für viele ein Stück Verlässlichkeit in einer instabilen Welt bietet. Das ist für Kinder wichtig, aber auch für Erwachsene. Eine Geschichte wie Harry Potter muss enden, weil der Protagonist erwachsen wird und dann verliert die Geschichte oft ihren Charme. Man will einen Jugendhelden nicht irgendwann im Roman als geschiedenen Mann in den Mittvierzigern wiedersehen.

Wissen Sie schon, wovon der nächste Greg-Band handeln wird?

Kinney Ich würde gern so eine Art Rockstar-Geschichte schreiben. Greg, der in der Band seines älteren Bruders Rodrick spielt und sich wie Musikstar fühlt. Das kann ich mir witzig vorstellen.

Möchten Sie gern mal etwas Anderes schreiben als „Gregs Tagebuch“?

Kinney Ich war vor kurzem im Charles-Schulz-Museum und habe alte Originalcartoons des Comiczeichners, der die Peanuts erfunden hat, gesehen. Es fühlte sich falsch an, diese alten Zeichnungen zu veröffentlichen. Wenn ich jetzt etwas Anderes schreiben würde, dann nur, um mir zu beweisen, dass ich es könnte. Von daher: Nein. Es gibt aktuell für mich keinen guten Grund, etwas Anderes zu schreiben.

In „Volltreffer“ geht es um Sport, um Basketball. Wie war Ihre eigene sportliche Laufbahn?

Kinney Ich habe durchschnittlich viel Erfahrung mit Sport und nicht nur Erfolge erlebt. Meine Söhne haben Basketball gespielt, so dass wir den Alltag mit Training und Turnieren am Wochenende sehr gut kennen.

Wie anstrengend ist es, sich ständig witzige Situationen ausdenken zu müssen.

Kinney Ja, es ist Arbeit, aber ich kann das recht gut, obwohl ich auch nicht der Beste bin. Ich nehmen aber nie ganz den Fuß vom Gaspedal.

Wenn man sich Ihre Big-Shot-Tour anschaut, gewinnt man den Eindruck, dass sie der Pandemie Trotz und ein „Jetzt-erst-recht“ entgegensetzen. Was hat sich für Sie durch Corona geändert?