Konzertreihe im Stateroom Jeden Mittwoch Jazz

Auch bei der zweiten Veranstaltung gibt es Vocal Jazz zu hören: Die niederländische Sängerin Fay Claassen gewann unter anderem eine Goldene Schallplatte und eine Nummer-1-Bewertung in der „All About Jazz“-Kritikerumfrage für das beste Jazz-Vokalalbum. Am 24. April tritt sie mit Gahler an den Tasten, Nico Brandenburg am Bass und Wim de Vries am Schlagzeug auf.