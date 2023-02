Jazz-Nights im Savoy-Theater Spannende Gegensätze

Bei den Jazz-Nights treffen traditionell Künstler aufeinander, die in dieser Konstellation zuvor noch nicht auf der Bühne zu sehen waren. In diesem Jahr stellt die Reihe mit „The Art of Duo“ Zweier-Besetzungen in den Mittelpunkt. Das Publikum erlebte im Savoy-Theater zunächst die Pianistin Julia Hülsmann und ihren Kollegen Christopher Dell am Vibrafon. Die zweite Hälfte des Abends teilten sich Trompeter Nils Wülker und sein langjähriger Freund Arne Jansen an der Gitarre die Bühne.