Jazz im Hofgarten : Sonnenbad mit Weltmusik

Düsseldorf In der Reihe „Jazz und Weltmusik im Hofgarten“ traten der Pianist Sandy Hinderlie, der Vibrafonist Tom van der Geld, sowie die Kontrabassistin Hendrika Entzian mit ihrer Bigband auf.

Die traditionsreiche Reihe „Jazz und Weltmusik im Hofgarten“ bringt auch in diesem Jahr an vier Samstagnachmittagen jeweils zwei Jazz-Acts auf die Hofgarten-Bühne. Das Duo von Sandy Hinderlie aus New Orleans am Klavier und Tom van der Geld aus Boston am Vibraphon verströmte internationales Flair. Die „two old Americans on stage“, wie Hinderlie es selbst formulierte, verharrten mit ihren dezent dissonanten Klängen und hingetupften Synkopen in Andeutungen. Die Schwelle zum unverbindlichen Bar-Jazz wurde dabei immer wieder überschritten. Ein entspanntes Lächeln zauberte allerdings das Titellied ihrer CD „Summer Haze“ in die Gesichter.