Live-Übertragung beim WDR Student komponiert Soundtrack zum Japantag

Wer „The Five Rings“, „Get the Gold Medals“ und drei weitere von Düsseldorfer Studierenden geschriebene Stücke live beim Feuerwerk hören möchte, sollte sich allerdings besser vor den Fernseher setzen als an den Burgplatz. Beim Feuerwerk in Düsseldorf erklingt die Musik nämlich nicht. Das WDR Fernsehen überträgt in der Sendung „Lokalzeit live – Feuerzauber über Düsseldorf" von 22.25 Uhr bis 23.25 Uhr live das Feuerwerk im Zweikanalton: wahlweise mit oder ohne Feuerwerk-Soundtrack. Das hat einen einfachen Grund: „In Japan ist Musik zum Feuerwerk nicht vorgesehen“, erklärt Krefting. „Das ist eher ein Ding für die europäischen Zuschauer.“ Auf die Übertragung freue er sich aber trotzdem. Wo er sich das Feuerwerk anschaut, wisse er noch nicht ganz genau. Seine Freunde werden in jedem Fall live einschalten. „Das ist schon krass“, sagt er. „Ich bin in Düsseldorf und mit dem Japantag aufgewachsen. Es ist ein cooles Gefühl zu wissen, dass meine eigene Musik vor so vielen Leuten erklingen wird.“