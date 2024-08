Orgelkonzert in der Neanderkirche Mit virtuosem Drive

So eröffnete der bereits weit gereiste und international vielfach ausgezeichnete Kirchenmusiker seine Darbietung mit einem barocken Präludium des Komponisten Dieterich Buxtehude. Zunächst aber erläuterte Schroeder dem Publikum sein Programm und verwies auf die Beziehungen der Komponisten im Laufe ihrer musikalischen Lebenswege: So soll Johann Sebastian Bach das Vorbild Buxtehude bereits früh verehrt haben. Bach wiederum kam im Choralvorspiel „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ und einem Vivaldi-Arrangement, dem Concerto in D, zum Zug. Beide Werke präsentierte Schroeder mit virtuosem Drive, wobei er eigenen Interpretationsansätzen Raum ließ.