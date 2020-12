ZDF Magazin Royale : Neuer Böhmermann-Song: Revolution in der Ratssitzung

Der Satiriker Jan Böhmermann hat als „POL1Z1STENS0HN“ für das ZDF Magazin Royale einen neuen - und vermutlich letzten - Song rausgebracht. Er heißt „Bürgermeister“. Foto: Jens Koch/ZDF/dpa Foto: dpa/Jens Koch

Mit seinem Musikvideo „Bürgermeister“ hat Jan Böhmermann am Freitag seine Karriere als Rapper „POL1Z1STENS0HN“ beendet. In dem Song geht es um den Bürger als Souverän – und auch der Rapper Haftbefehl selbst hat einen überraschenden Gastauftritt.

Von Marei Vittinghoff

Die Revolution beginnt in diesem Video in der Ratssitzung. Die Kommunalpolitik – sonst eher als unattraktiv für junge Leute verschrien – wird plötzlich zum Ursprung der Wende. Da werden Wahlplakate mit Photoshop erstellt, Demoschilder bemalt und Mauern mit Wahlslogans volltapeziert. In mehrstündigen Sitzungen mühsam Kompromisse geschlossen und Argumente so rational auseinandergenommen, dass Schreibtische im wahrsten Sinne des Wortes zersägt werden und mit Feuer und Nebel als Special-Effekte nur so um sich geschossen wird. Radikale Demokratie! Selten wurde in deutschen Rathäusern wohl so viel HipHop getanzt.

Die Ausschnitte sind Teil des neuen Musikvideos „Bürgermeister“ von Jan Böhmermanns Gangsta-Rapper-Kunstfigur, das am Freitagabend bei YouTube hochgeladen wurde und bereits fast 800.000 Mal aufgerufen wurde. Als der „Soundtrack zum Wahljahr 2021“ kündigte Böhmermann das Lied außerdem am selben Abend in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ – die seit wenigen Wochen im ZDF-Hauptprogramm läuft – an. Zuvor hatte er sich in einem Beitrag mit rassistischen Strukturen und mangelnden Kontrollen innerhalb der Polizeibehörden auseinandergesetzt. „Die Polizei ist nicht das Spiegelbild der Gesellschaft, sie muss besser sein", sagte er.

Der neue Song ist bereits der fünfte, den Jan Böhmermann (auch in Wirklichkeit Sohn eines Polizisten) unter dem Pseudonym „POL1Z1STENS0HN“ herausgebracht hat. Nachdem er sich mit dem ersten Lied „Ich hab Polizei“ an der Exekutive und mit dem dritten Lied „Recht kommt“ an der Judikative (dazwischen kamen zwei Songs, die seine Wahrnehmung als Satiriker in den Medien thematisierten) abgearbeitet hatte, sei nun die Legislative dran. Der Bürgermeister - wie das Lied heißt - gehört da eigentlich nicht zu, klar. Der Titel solle aber eher als Wortspiel verstanden werden. Es gehe nicht um das Amt des Bürgermeisters, sondern um den Bürger als Souverän. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“. Oder wie es in dem Song heißt: „Ich bin Bürgermeister, Mama! Ich mach das Gesetz!“

Der Gegner im Video ist demzufolge: ein machtbesessener und klischeebeladener Kleinstadt-Bürgermeister mit Halbglatze, der in seinem dunklen Büro im Ledersessel sitzt und seine Zigarre genussvoll auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch ausdrückt. Der an einem Podium so cholerische Wutreden hält, dass man die Spucke, die aus seinem Mund fliegen muss, quasi schon auf der eigenen Haut spüren kann und der sich aus einer Horde aus Polizisten und Bürgern mit seinem Wagen wie ein König durch sein Königreich ziehen lässt und dabei gerne auch mal einen zerknitterten Briefumschlag mit 50er-Scheinen mit einem hämischen Grinsen entgegennimmt, wenn jemand einen Gefallen von ihm erwartet. Nicht gerade das beste Bild eines Bürgermeisters, natürlich. Aber es gibt ja den „POL1Z1STENS0HN“, der mit Sonnenbrille, Kapuzenpulli und dunklem Wagen mit Kennzeichen „L-EX-1949“ (eine Anspielung auf das Grundgesetzt) um die Ecke kommt, ganz einfach selbst kandidiert und auch alle anderen dazu aufruft, sich politisch zu beteiligen.

Musikvideo und Song sind dabei – wie auch schon bei den Vorgängern – erstaunlich gut produziert. Es gibt Weltuntergangs-Sound mit Brechstangen-Beats und Lyrics, die zwischen Latein-Unterricht und Hip-Hop-Referenzen schwanken. Der eigene Legendenstatus wird Genre-typisch ins Unermessliche gesteigert, das Gegenüber spielerisch herabgesetzt. So ergibt sich die Kritik durch die Übertreibung, aber auch durch Lines wie „Kids aus den Blocks haben Kids aus den Blocks-Blick, und nehmen Kids aus den Blocks raus aus den Blocks mit“. Etwas für den Deutsch-Leistungskurs zum Interpretieren sei das, sagte Böhmermann augenzwinkernd in der Sendung.

Dabei orientiert sich Jan Böhmermann in Stil und abgehaktem Sprachduktus erneut stark an dem Offenbacher Rapper Haftbefehl (den meisten Menschen wohl durch seinen Song „Chabos wissen wer der Babo ist“ bekannt), der innerhalb der Gangsta-Rap-Szene als besonders authentischer Straßenrapper gilt, aber auch auf einer Lehramts-Studenten-Party durchaus gespielt werden kann, wenn es später wird. Seine Texte erzählen aus dem Alltag eines Drogendealers. Haftbefehl lässt Präpositionen und Artikel weg und benutzt Worte, die nur Menschen verstehen können, die wie er aufgewachsen sind. Seine Texte werden mittlerweile selbst in den Feuilleton-Teilen großer überregionaler Zeitungen ganz selbstverständlich besprochen.

Dass Jan Böhmermann sich in seinem Auftreten so stark an Haftbefehl (mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan) orientierte, kam nach seinen ersten Videos, nun ja, gemischt an. Während Jan Böhmermanns Song „Ich hab Polizei“ in den YouTube-Kommentaren unter anderem als „Einer der besten Rap-Songs ever“ abgefeiert wurde, kam von einigen Journalisten auch Kritik. Böhmermann mache sich aus einer überheblichen Position heraus nicht nur über Haftbefehl und seine Sprache lustig, sondern auch über ein ganzes Genre – ohne sich zuvor näher mit dessen Bedeutung als Sprachrohr für von Marginalisierung betroffenen Menschen auseinandergesetzt zu haben.