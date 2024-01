Die großen Reden von David Grossman Dem Hass keine Chance geben

Vor zwei Jahren fragte er auf einer Demo in Tel Aviv seine Landsleute, wie es sein könne, dass eine Nation mit so viel Erfindungsgabe und Mut „schon über 100 Jahre die Mühlräder dieses Konflikts dreht“. Warum sei sein Land nicht in der Lage dazu, seine militärische Macht „zu einem solchen Hebel umzubauen, dass er die Wirklichkeit verändert und uns vom Fluch zyklisch wiederkehrender Kriege befreit?“ Fast schon resignierend fügte er an, dass es wohl einfacher sei, Krieg statt Frieden zu machen.