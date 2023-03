Konzert der Reihe „Ehring geht ins Konzert“ Von Bögen und Stöcken

„Irgendwie Retro“ lautete das Motto des musikalischen Nachmittags aus der Reihe „Ehring geht ins Konzert“. In der ausverkauften Tonhalle spielten die Düsseldorfer Symphoniker auf, Solistin war die Geigerin Isabelle Faust, in dieser Saison Artist in Residence der Tonhalle. Der moderierende Kabarettist Christian Ehring erläuterte gewohnt fundiert und witzig das Programmkonzept. Auch auf Russland und den Ukraine-Krieg kam er im Zusammenhang mit dem teilweise russischen Programm zu sprechen. Und einmal mehr gelang dem Moderator ein waghalsiger Spagat zwischen düsterer Politik und ihrer heiteren Brechung. Dazu fällt ein Titel aus Schumanns Kinderszenen ein: „Fast zu ernst“.