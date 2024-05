Nur 20.000 Teilnehmer in Erfurt erwartet Keine Komfortzonen mehr für Katholikentage

Ausgerechnet in Zeiten einer rasant wachsenden Kirchenkrise hierzulande mit zuletzt mehr als 522.000 Austritten in 2022 treffen sich die Katholiken zum Glaubensfest in der Diaspora und einer Region, die zudem das Kernland der Reformation ist. Martin Luther trat 1505 als Novize ins Erfurter Augustiner-Eremitenkloster ein, in Erfurt wurde er zum Priester geweiht und studierte am Ort Theologie. Auch die Glaubenstradition hat in der Bevölkerung erkennbare Spuren hinterlassen: In Thüringen liegt der Anteil der Katholiken bei gerade 7,5 Prozent. Da klingt es fast trotzig, wenn Erfurts Bischof Ulrich Neymeyr erklärt, dass es in Thüringen nicht selbstverständlich ist, katholisch zu sein. Für ihn ist das bevorstehende Treffen im eigenen Bistum auch eher ein Christenfest als ein Katholikentag. Für dessen Akzeptanz sind stärker als anderswo regionale Befindlichkeiten bedeutsam. So war im Vorfeld schon Manfred Ruge vom Vorsitz des Trägervereins zurückgetreten. Dem früheren CDU-Bürgermeister von Erfurt fehlten genügend ostdeutsche Themen und Protagonisten im Programm.