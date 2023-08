Netflix-Serie mit Prinz Harry Die Ambivalenz der Invictus Games

Beides lässt sich in den fünf Folgen der Serie wiederfinden. So geht es in einer Szene um eine Veteranin der ukrainischen Armee, um ihre Schmerzen und Traumata. Zwei Minuten später folgt der Bruch, auf einmal sieht man Prinz Harry im Anzug auf dem roten Teppich, an seiner Seite Meghan im ebenso roten Kleid. Doch nicht nur von der glamourösen Seite zeigt sich der Prinz in der Serie, ganz im Gegenteil: Gezeigt werden alte Bilder von Harry in Militärkleidung, dazu erzählt er von seinen Erfahrungen in Afghanistan, von zerstückelten Körpern, die er gesehen habe.