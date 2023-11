Zum 100. Geburtstag von Loriot „Wenn man genau hinguckt, sieht man bei Loriot wirklich ständig Sex“

ALEXANDER WAGNER Loriots Humor adressiert ja vor allem die Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre. Insofern profitiert er in seinen Sketchen von damals noch deutlich weniger hinterfragten Geschlechterrollen – die er aber seinerseits immer wieder infrage stellt. Dass die Frau zu dieser Zeit zum Beispiel mehrheitlich Hausfrau ist, wird in Sketchen wie „Der Kosakenzipfel“ und „Das Jodeldiplom“ aufgegriffen, wo der Versuch, Frauen an Erwerbstätigkeit teilhaben zu lassen, ad absurdum geführt wird. Das große Thema, das sich auch in diesen Sketchen spiegelt, ist das der Kommunikationsstörung. Der berühmte Satz „Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen“ fasst eigentlich etwas zusammen, was man grundsätzlich mit „kommunikativer Dysfunktionalität“ in den dargestellten Paarbeziehungen beschreiben könnte: Die Männer und Frauen bei Loriot reden aneinander vorbei und brauchen einen Vermittler, der dann aber oft auch an beiden vorbeiredet.