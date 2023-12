Interview mit Christian Brückner „Ich bin milder mit mir geworden“

BRÜCKNER Das ist verschieden. Als Filme noch kein so globales Phänomen waren und zeitgleich in mehreren Ländern herauskamen, machten das die Synchronproduktionen, die in Berlin und Hamburg saßen. Sie hatten die Verantwortung für die Besetzung der deutschen Stimmen. Es war damals noch ein sehr begrenzter Kreis an Kollegen, die das machten. Heute geschieht die Auswahl bei den großen Blockbuster-Produktionen durch die Filmstudios in Hollywood und New York.