Interview Helge Achenbach „Ich ließ vielleicht ein bisschen den dicken Mann raushängen“

Obwohl es ziemlich warm ist, trägt Helge Achenbach einen Schal nach Art der Künstler. Und einen Hut mit breiter Krempe. Er sitzt im Biergarten des Tönishofs in Kaarst. Freunde sind vorbeigekommen, um zu gratulieren: Achenbach wird heute 71. Auf dem Gelände, das den Kulturverein „Culture Without Borders“ beherbergt, entsteht ein „Park der Sinne“. Künstler, die im Tönishof arbeiten, stellen Werke aus und bieten sie zum Verkauf an. Achenbach geht voran in die Gemeinschaftsküche, dort koche er regelmäßig mit Künstlern, sagt er. Ein kalter Hähnchenschenkel wartet noch auf dem Herd, auf dem Tisch ein Blech mit Keksen. Wir wollen reden über die Kinodoku „Der Illusionist“. Der Film erzählt Aufstieg und Fall des Düsseldorfer Kunsthändlers: Achenbach wurde 2015 nach einem Geständnis unter anderem wegen Betrugs in 18 Fällen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Er soll Rechnungen an mehrere Kunden gefälscht haben, darunter der Aldi-Erbe Berthold Albrecht und dessen Ehefrau Babette. Achenbach muss 16,1 Millionen Euro Schadensersatz zahlen. 2018 kam er auf Bewährung frei.