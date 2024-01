Interview mit Florian Schroeder „Fürs Positive bin ich nicht zuständig“

SCHROEDER Zunächst denke ich an das Scheitern der Linken. Auf der einen Seite beim Ukraine-Krieg mit Figuren wie Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer. Auf der anderen Seite stehen die identitären jüngeren Linken im Zuge des 7. Oktober und des anschließenden Kriegs in Gaza. Diese Kälte und Empathielosigkeit, verbunden mit einer Positionierung, die mich wirklich schockiert! Streckenweise hatte man das Gefühl, die Generation Snowflake ist der Pressesprecher der Hamas. Was beide verbindet, so unterschiedlich sie sind, die einen sind nützliche Idioten von Putin, die anderen nützliche Idioten der Hamas. Gefangen in einem Opferkitsch, den sie seit Jahren betreiben und der ihnen jetzt auf die Füße fällt.