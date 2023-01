Interview mit Fabien Prioville “Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen“

In seinem neuen Stück „2Sides“ („zwei Seiten“) erkundet der französische Choreograf Fabien Prioville die Möglichkeiten von Live-Streaming. Er verbindet die physische Performance mit einem digitalen Live-Stream. Der Zuschauer muss sich entscheiden, welche Seite er (zuerst) sehen will. Das Werk wird am 12. Januar im Tanzhaus NRW beim Festival „Temps d’Images“ uraufgeführt.