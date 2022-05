Interview mit Hendrik Streeck : „Affenpocken sind nicht wie Aids“

Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Der Bonner Virologie-Professor über Infektionsketten, die Frage nach sexueller Übertragbarkeit, mögliche Therapieformen – und eine mögliche Impfung.

Lieber Herr Streeck, hat Sie diese Vielzahl von Infektionen mit dem Affenpocken-Virus überrascht?

Hendrik Streeck Allerdings. Wir wissen, dass das Virus in einigen afrikanischen Ländern endemisch ist und dort immer mal wieder Infektionen hervorruft, aber dass jetzt so viele Menschen gleichzeitig infiziert sind, ist zumindest ungewöhnlich. Man ist ja immer überrascht, wenn ein seltener Erreger plötzlich auftaucht, aber gleichzeitig muss man mit allem rechnen. Wir Virologen denken stückweit auch in saisonalen Rhythmen, im Winter respiratorische Viren, im Sommer Rotaviren und Coxsackie-Viren.

Wie kommt es zu dieser Vielzahl von Affenpocken-Fällen derzeit?

Streeck Wir wissen nicht genau, wie verbreitet das Virus in einigen Ländern Afrikas wirklich war und ist. Und wir wissen auch nicht, wie viele Fälle es dort und anderswo gab, die sehr mild oder asymptomatisch waren – dass man also infiziert war, aber eben keine auffälligen Hautveränderungen an sich feststellte. Die Fachliteratur kennt durchaus Fälle mit wenigen Pusteln, die komplett mild oder symptomfrei verlaufen.

Trotzdem können auch Infizierte möglicherweise ansteckend für andere sein, wie wir es auch beim Coronavirus kennengelernt haben?

Streeck Das wissen wir noch nicht.

Haben Sie mal an eine Mutation gedacht?

Streeck Ja, habe ich. Es handelt sich zwar um ein DNA-Virus…

… mit einem robusten Genom offenbar …

Streeck … ja, aber auch ein robustes DNA-Genom kann sich verändern, wenn auch langsamer. Das sieht man beispielsweise bei Herpes-simplex-Viren. Man muss aber auch an die Theorie denken, dass das Affenpocken-Virus eine Nische ausfüllt, die die echten Pocken gelassen haben – weil ja seit Jahrzehnten nicht mehr gegen Pocken geimpft wird.

Wie infiziert man sich?

Streeck Das Virus ist deutlich schwerer übertragbar als zum Beispiel das Coronavirus. Beim Infektionsweg von Mensch zu Mensch muss ein enger Körperkontakt stattfinden. Aerosol-Übertragung spielt vermutlich kaum eine Rolle.

Es gibt aber neue Studien, die genau diesen Aerosol-Aspekt anders bewerten.

Streeck Ja, aber das scheint mir zunächst eine theoretische Debatte über die Möglichkeit als solche zu sein.

Was wir jetzt sehen, lässt den Gedanken zu, es sei vor allem eine sexuell übertragbare Krankheit.

Streeck Ist es aber nicht. Es reicht schon aus, dass man engen Körperkontakt hatte, es muss kein Geschlechtsverkehr vorgelegen haben.

Auffällig ist aber schon, dass die Primärsymptome der aktuellen Patienten eben eher nicht im Gesicht, wie es bei Affenpocken üblich ist, sondern im Urogenitaltrakt auftreten.

Streeck Auch diese Aspekte muss man sich in aller Ruhe anschauen, bevor wir nun bestimmte Bevölkerungsgruppen wie homo- und bisexuelle Männer stigmatisieren. Affenpocken sind nicht wie Aids, ganz sicher nicht.

Reagiert Deutschland momentan vernünftig?

Streeck Absolut. Nachverfolgung ist das Mittel der Wahl, dazu Isolierung und Quarantäne. Ich bin überzeugt, so kann man den Verlauf begrenzen. Dass die Entwicklung außer Kontrolle gerät, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wir wissen, dass möglicherweise Parties in Gran Canaria und Berlin eine Rolle spielen, und dieser Entwicklung kann man mit den obengenannten Mitteln und mit Ringimpfungen Herr werden.

Aber genügend Impfstoff und antivirale Medikamente wie Tecovirimat haben wir doch gar nicht zur Verfügung.