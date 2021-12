„Minna von Barnhelm“ im Schauspielhaus : „Ein altmodisches Theater, das sehr modern ist“

Andreas Kriegenburg inszeniert „Minna von Barnhelm“ im Schauspielhaus. Foto: Sandra Then

Düsseldorf Der Opernregisseur Andreas Kriegenburg über Lessings Lustspiel, das am 18. Dezember Premiere im Schauspielhaus feiert und aus seiner Sicht eine Vielzahl aktueller Bezüge aufweist.

Von Marion Meyer

Andreas Kriegenburg, geboren 1963 in Magdeburg, ist einer der renommiertesten Schauspiel- und Opernregisseure. 2017 hat er „Die Dreigroschenoper“ in Düsseldorf herausgebracht. 2020 sollte eigentlich Strindbergs „Ein Traumspiel“ folgen. Doch nach der Generalprobe kam der erste Lockdown. Unklar ist, ob Strindbergs Stück, das eine große Besetzung und Gäste erforderte, noch einmal auf die Bühne gebracht werden kann. Andreas Kriegenburg hofft darauf. Nun hat er Lessings Lustspiel „Minna von Barnhelm“ inszeniert, das am 18. Dezember Premiere feiert.

Wer hat Lessings Stück ausgewählt? Sie oder das Schauspielhaus Düsseldorf?

Andreas Kriegenburg Es war mein Vorschlag, denn es ist eines der Stücke, die ich schon lange machen will. Es ist eine wunderbare Geschichte mit sehr komplexen anspruchsvollen Rollen, aber auch eine Geschichte, die etwas Altmodisches besitzt, womit ich mich als auch die Schauspieler und Schauspielerinnen beglücken will. Das Stück ist für alle Seiten ein Geschenk, natürlich auch für die Zuschauer.

Grillparzer nannte „Minna“ das beste deutsche Lustspiel. Sehen Sie das auch so?

Kriegenburg Das beste deutsche Lustspiel, das weiß ich nicht. Weil ich als großer Kleist-Fan natürlich sofort an „Der zerbrochne Krug“ denke. Aber es ist ein unglaublich gut gebautes Stück, sowohl im Komödiantischen als auch in der düster psychologisch tragischen Ebene, in der Konstruktion, in den Verwicklungen und den Umschlagpunkten.

Das Stück ist eine Gratwanderung zwischen Komik und Tragik.

Kriegenburg Wir versuchen, das auszubalancieren. Wir haben neben der komödiantischen Ebene, die von den Frauen getragen wird, auch die Geschichte eines Mannes, der vom Leben enttäuscht, verbittert ist und vom Krieg traumatisiert. Er hat das Selbstvertrauen in sich verloren, da er einen Teil seines Körpers verloren hat. Er hat seine Unversehrtheit körperlich als auch seelisch eingebüßt. Und es ist eine großes Vergnügen zu sehen, welche Umwege das Paar gehen muss, damit es wieder zu seiner Liebe zurückfindet.

Die Liebesgeschichte kommt also nicht zu kurz?

Kriegenburg Es ist vor allem eine Liebesgeschichte! Es ist sehr altmodisches Theater, das wir machen. Das heißt wir nehmen uns des Textes und der Figuren sehr genau an, wir haben keine Kommentar-Ebene - das soll keine Kritik an anderen Produktionen sein. Wir setzen uns der Komplexität aus. Es ist keine historische Inszenierung, aber schon eine Aufführung, die versucht, sowohl an die Raffinesse der Sprache, die Komplexität des Stückes als auch an die emotionale Dimension heranzukommen.

Wie geht man denn heute mit Tellheims Begriff der Ehre um?

Kriegenburg Mich interessiert besonders an dem Stück, dass es so altmodisch ist. Die Figuren sind altmodisch, Minna wie auch Tellheim. Aber für uns auf eine sehr lehrreiche Weise. Das ist ja nicht nur ein starrer Begriff der Ehre, den Tellheim verteidigt, sondern er verteidigt seine Verantwortlichkeit gegenüber Minna als einem von ihm geliebten Menschen. Er sagt ihr: „Ich kann der Ihrige nicht sein, da ich es in den Augen der Welt nicht sein kann.“ Er will sie nicht einer Belastung aussetzen, die er nicht auf sich nehmen will. Das finde ich gerade in heutigen Zeiten der Social Media, in der wir permanenten Angriffen ausgesetzt sind, im Altmodischen sehr, sehr modern.

Gibt es andere aktuelle Themen?

Kriegenburg Das Eigentümliche an dem Stück ist ja, dass es sich um lauter von der Wirklichkeit isolierte Figuren handelt. Der Krieg ist zu Ende, aber die Figuren treten auf der Stelle, wurden von der Zeit abgehängt. Gleichzeitig sehen die Figuren in der Freundschaft, in der Verbundenheit einen großen Wert. Absurderweise gibt es keinen Bösewicht in dem Stück: Alle beschützen und wertschätzen sich. Gerade weil es für uns sehr fremd wirkt, ist es aktuell.

Wie gehen Sie mit Lessings Sprache um?

Kriegenburg Sie wird viel geübt. Es ist eine ausgesprochene Wort-Aufführung, ohne jemandem Angst machen zu wollen. Große Teile der Probenzeit nutzen wir dafür, diese Sprache zurückzuerobern und sie für uns wieder geläufig und normal zu machen. Ein Genuss der Aufführung ist es, die Sprache nicht modernisiert zu erleben. Wir sind wahnsinnig kleinlich mit der Sprache!

Wenn Sie eine Inszenierung beginnen, haben Sie Ihr Konzept schon im Kopf?

Kriegenburg Dadurch, dass ich das Bühnenbild auch mache, ist mir die Welt, in die ich die Schauspieler schicke, schon klar. Dann versuchen wir, Probe für Probe eine größere Annäherung zu schaffen. Ich wusste vorher, dass es eine sehr psychologische, emotionale und sehr sprachgeführte Aufführung sein wird.

War die Besetzung Ihre Wunschbesetzung?

Kriegenburg Ja, das sind sehr exklusive, aber in ihrer Verwobenheit miteinander schöne Rollen, bei denen die Genauigkeit der Besetzung die Hälfte der Erzählung ausmacht. Und für mich war es wichtig, die beiden Protagonisten nicht zu jung zu besetzen. Es ist eine Liebe, die sich um die Konsequenzen des eigenen Tuns klar ist, keine jugendliche Schwärmerei.

Die Nebenfiguren sind ja auch sehr wichtig in dem Stück.

Kriegenburg Ja. Die Beziehung zwischen Minna und Franziska ist ja ein Kleinod der deutschen Dramenliteratur.

Können Sie etwas vom Bühnenbild verraten? Ich kenne nur ein Bild mit einem Stuhlhaufen...

Kriegenburg Dann kennen Sie im Prinzip das Bühnenbild (lacht). Wir sind in einer Nachkriegszeit, in der nichts wieder in Ordnung ist, und die Figuren zwischen einem Haufen übrig gebliebener Stühle agieren.

Als Sinnbild des Zustands der Welt?