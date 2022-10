Comedian Torsten Sträter im Interview : „Ich musste ein paar Mal weinen“

Comedian Torsten Sträter zu Besuch in einer Einrichtung der SOS-Kinderdörfer in Bosnien-Herzegowina. Foto: SOS-Kinderdörfer

Düsseldorf Am 17. November tritt Comedian Torsten Sträter bei einer Veranstaltung der SOS-Kinderdörfer in Düsseldorf auf. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen in Bosnien-Herzegowina, seinen Umgang mit Depressionen und darüber, was er von Kindern gelernt hat.

Von Laura Wagener

Es gibt viele Organisationen, die Kinder unterstützen. Warum haben Sie sich ausgerechnet für ein Engagement bei den SOS-Kinderdörfern entschieden?

Torsten Sträter Aus zwei Gründen: Zum einen kommt verhältnismäßig viel Geld an, im Schnitt 88 Prozent der Spende. Zum anderen habe ich mir vorbehalten, mir zuvor so ein SOS-Kinderdorf mal anzusehen. Ich war dann in Bosnien-Herzegowina und habe das Konzept sofort verstanden. Außerdem ist Dieter Nuhr ein guter Freund und auch Botschafter. Da dachte ich mir: Wenn Dieter das macht, kann ich das schon lange.

Info SOS-Kinderdörfer und Torsten Sträter live in Düsseldorf Event Am Donnerstag, 17. November, ist Torsten Sträter ab 19 Uhr für „SOS-Kinderdörfer weltweit – Mentale Gesundheit verstehen und stärken“ live zu Gast im Theater der Träume, Wiesenstraße 124, in Düsseldorf. Karten Ein kostenfreies, limitiertes Ticket-Angebot gibt es via Anmeldung unter www.sos-kinderdoerfer.de/straeter2022.

War die Einrichtung in Bosnien-Herzegowina die einzige, die sie bisher besucht haben?

Sträter Ja. Ich bin wegen der Pandemie nicht weiter gekommen. Ich wäre schon viel mehr gereist, hätte mir viel mehr angeschaut, aber die Pandemie hat es unmöglich gemacht. Aktuell habe ich so viele Nachholtermine, dass ich im Moment nirgends hinkomme. Die Reisen macht man übrigens auf eigene Kosten. Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, Halb-Prominente werden in der Business Class in Länder geschickt, um sich das Elend anzusehen. Das stimmt nicht.

Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen?

Sträter Super heftige. Ich bin eh so ein emotionaler Typ. Da stehen mehrere Häuser nach europäischem, also vernünftigem Standard mitten in der Pampa oder mitten im Ort und mehrere „Mütter“ – keine leiblichen Mütter – kümmern sich langfristig um mehrere Kinder, die in einem Haus zusammenwohnen. Und das nicht im Luxus. Die haben da keine PlayStation. Diese Kinder haben alles was sie brauchen, aber im Prinzip wenig. Sie kriegen drei Mal am Tag Essen auf den Tisch, haben ein Bett, Bücher und Kleidung und das war’s. Es hat mich sehr beeindruckt, wie Menschen mit so wenig so viel Tolles machen können. Ich musste ein paar Mal weinen. Die SOS-Kinderdörfer machen das schon sehr vernünftig, und ich werde das weiter unterstützen.

Gibt es einen Moment, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Sträter Es waren so viele. Man läuft durch Bosnien und sieht, dass eine alleinerziehende Mutter dort gar keine Unterstützung bekommt. Der Staat macht da nichts. Dann kommen die SOS-Kinderdörfer und helfen mit Lebensmitteln aus oder mit einem Mikrokredit, um ein Gewerbe zu eröffnen. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die SOS-Kinderdörfer mitten in Sarajevo ein Kinder- und Jugendzentrum errichtet haben. Dort kommen Jugendliche aller Hautfarben, aller Religionen, jeder Altersgruppe zusammen, bestreiten gemeinsam ihren Alltag und werden auf das Berufsleben vorbereitet. Das richtet sich danach, was Sarajevo anbietet. Wir alle wollen gerne hauptberuflich Modedesigner sein oder Arielle, die Meerjungfrau, aber dort wird gesagt: Pass auf, wir haben einen Autozulieferer, ein Unternehmen für Holz – was davon würdest du gerne machen? Sehr geerdet und realistisch. Das erhöht natürlich auch die Chancen, in den Arbeitsmarkt einzutreten.

Haben die Zusammentreffen mit Kindern Sie und Ihre Sichtweise auf die Welt verändert?

Sträter Meine Sichtweise auf die Not in dieser Welt ändert sich alle drei Wochen. Wir alle neigen ja zum großen Ausblenden. Um wirklich besorgt zu sein, muss erst was in der Nachbarschaft passieren, wie in der Ukraine. Ich muss sagen, bei mir hat sich nachhaltig was getan. Man muss schon ein stabiles seelisches Kostüm haben, um sich SOS-Kinderdörfer anzugucken. Denn es gibt so viel Armut und so viele Eltern, die alleine nicht klarkommen. Deren Kinder können in die SOS-Kinderdörfer gehen, und das ist unbedingt unterstützenswert. Praktische Hilfe, nicht einfach nur Geld hinschicken. Auch Patenschaften kann man übernehmen. Das Konzept ist ziemlich großartig. Ich freue mich auf die nächste Reise, habe aber auch schon ziemlich Angst davor. Ich weiß, dass mich das immer ziemlich anfasst.

In den letzten Jahren haben Sie vermehrt über Ihre Depressionen gesprochen. Spielt das in Ihrer Funktion als Botschafter eine Rolle?

Sträter Nein, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich bin ja nicht der Weltbotschafter für Depressionen, sondern rede über meine eigenen. Wenn das Hoffnung gibt oder für Aufklärung sorgt, freue ich mich darüber. Aber es bleiben meine Depressionen. Es macht mich nicht zum Psychiater und auch nicht zum Analytiker. Depressionen sind naturgemäß so privat, dass niemand darüber redet, reden kann oder reden will. Das müssen wir durchbrechen. Das hat für mich aber nichts mit der real existierenden Armut von Kindern zu tun.

Was haben Sie von Kindern gelernt?

Sträter Das meiste sind Dinge, die im Allgemeinem im Erwachsenenleben nicht akzeptiert werden. Mein Kollege Hennes Bender hat schon vor zehn Jahren in seinem Programm gesagt: „Wie schön wäre das, wenn wir wie Kinder wären? Und wenn wir dann überfordert sind von der Arbeit, können wir im Zug einfach mal heulen.“ Damit hat er nicht Unrecht. Ob wir da was lernen, weiß ich nicht. Wir sehen aber bei ihnen, dass sie absolut kein Blatt vor den Mund nehmen und ihr Herz auf der Zunge tragen. Das sind Dinge, die wir Erwachsenen später wieder unterlassen. Wenn jemand meint, er sage immer, was er denkt, dann hat man es in der Regel mit einem Idioten zu tun.

Am 17. November treten Sie im Rahmen Ihrer Botschafterrolle in Düsseldorf auf. Was erwartet das Publikum?

Sträter Weiß ich nicht, das bereite ich erst den Tag vorher vor. Ich bringe ganz viel Material mit – im Kopf und auch im Buch. Und dann gucke ich mich um und sehe, wie die Struktur des Publikums ist. Im Gegensatz zu den leicht abgekämpften Menschen in Sarajevo ist es häufig so, dass ich in Düsseldorf sehr gepflegte, etwas betagte Menschen in wunderschönen Blazern antreffe. Das erfordert anderes Material als für die tätowierten Freaks, die ich ab und zu zu sehen kriege. Die ersten fünf Minuten werden ein Testballon,um zu sehen, was das Publikum lustig findet. An das Schema halte ich mich dann.

Haben Sie sich als Botschafter ein Ziel gesetzt?

Sträter Nein, man muss ja auch sein Dasein einmal realistisch bewerten. Für uns Prominenz-Nasen wäre es schön, wenn unser Auftreten für mehr Aufmerksamkeit sucht. Denn auch die SOS-Kinderdörfer brauchen dann und wann Geld. Das will ich gerne sammeln, zum Beispiel in Game-Shows. Seitdem ich sammele, gewinne ich aber nichts mehr in Game-Shows. Ich muss mich da mal ein bisschen besser konzentrieren. Das ist alles. Ich bin ein Werbegesicht. Ich will Kohle sammeln für die Kinder, die ich vor Ort gesehen habe.

Gibt es eine Einrichtung der SOS-Kinderdörfer, die bei ihren Reisen ganz oben steht?