Aeolus-Bläserwettbewerb beginnt am 5. September Ein Fest fürs Blech

Wie immer hat Rometsch eine Reihe namhafter Juroren nach Düsseldorf locken können. Dabei sind unter anderem: Mark David, der die Blechbläser-Sektion an der Royal Academy of Music in London leitet; sodann Dietmar Küblböck, der Solo-Posaunist der Wiener Philharmoniker; schließlich der Tuba-Guru Joseph Skillen aus den USA. Das Preisträgerkonzert am 10. September um 11 Uhr in der Tonhalle leitet der junge, bereits mit einigem Lorbeer bekränzte Dirigent Partin Rajna. Darin gibt es als Pflichtstück eine kleine Sensation: das selten gespielte Konzert für Tuba von John Williams, dem legendären Filmmusik-Komponisten.