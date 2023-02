Klavierwettbewerb in Düsseldorf Talente in Schumanns Namen

68 jugendliche Pianistinnen und Pianisten aus 25 Ländern weilen zwischen dem 21. und 25. Februar in Düsseldorf, um an der Internationalen Robert-Schumann-Competition teilzunehmen. Die jüngsten Klavierspieler in der Kategorie A sind um die zwölf, die ältesten in der Kategorie C um die 18 Jahre alt. Schon in den vergangenen Jahren war das musikalische Niveau selbst der Jüngsten überaus verblüffend hoch.