Booker-Prize erstmals für Deutsche Autorin Der glückliche Moment

Eine deutsche Geschichte, die nah am Geschehen erzählt wird - mit Figuren, die in all ihren Widersprüchlichkeiten nie denunziert werden, und mit Dialogen, die so echt klingen, als seien sie irgendwo abgelauscht. Jenny Erpenbeck erzählt nicht chronologisch, erst recht nicht konventionell. Sie probiert mitunter aus, was sprachlich und erzählerisch möglich, machbar und reizvoll ist. Mit der Geschichte allein gibt sich Jenny Erpenbeck jedenfalls nicht zufrieden.