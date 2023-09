Stefan Bachmann feiert Kölner Jubiläum mit einer Uraufführung Ein Fall der Mauer

Am Abend der Uraufführung „Im Anfang war der Zaun“ sind es genau zehn Jahre, die Stefan Bachmann als Intendant des Kölner Schauspiels wirkt. Etwas nervös, aber gut gelaunt steht er nach dem Schlussapplaus vor dem Publikum. Seine elfte Saison wird auch seine letzte sein: Bachmann wechselt an die Wiener Burg (ein Ritterschlag), Kay Voges folgt ihm nach – mit großen Erwartungen auf den Schultern. Der scheidende Intendant lädt alle Anwesenden auf ein Kölsch ein, schaut positiv auf seine nicht enden wollende Interimssituation im Depot im Carlswerk zurück: „Mülheim gehört jetzt zu Köln. Das passiert, wenn man Mauern in den Köpfen abbaut.“