Theater : Geschichten von der Flucht

Amy Tawfik Frega, Prudence Mvemba, Atena Bijad (v.l.). Foto: Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Inszenierung von „Deutschland – ein Wintermärchen“ im Jungen Schauspielhaus verknüpft Heines Text mit realen Erlebnissen von Flüchtlingen.

Sie haben weite Wege zurückgelegt bis nach Düsseldorf. Manche sind unter abenteuerlichen Umständen geflüchtet, um ihr Leben zu retten. Andere verließen ihre Heimat geordnet – und sind trotzdem in der Fremde gelandet. Jetzt fanden sie im gemeinsamen Theaterspiel zusammen. Zehn Darsteller aus acht Herkunftsländern gestalten „Deutschland – ein Wintermärchen“, eine beeindruckende Produktion der Bürgerbühne im Jungen Schauspiel. Ausgewiesen ist sie als „transkultureller Roadtrip durch die neue Heimat“. In dem Stück reist eine Gruppe von Düsseldorf nach Hamburg, um dort aufzuführen, was sie einstudiert hat: Texte von Heinrich Heine, verwoben mit ihren eigenen Geschichten über Flucht und Migration.

Als Prudence Mvemba Tsomo von dem Projekt erfuhr und Heines „Wintermärchen“-Epos las, verspürte sie sofort Interesse, daran mitzuwirken. „Es geht ja darum, im Exil zu sein“, sagt die BWL-Studentin. „Ich dachte, ich könnte meine Erfahrungen beisteuern und sie mit anderen teilen.“ Sie war noch sehr klein, als sie 1995 nach Deutschland kam. Ihre Eltern wollten den Kongo verlassen, um ihren Kindern bessere Perspektiven zu bieten. Die Zukunft malten sie sich in rosigen Farben aus. „Wir sind dann hart in der Realität gelandet“, erinnert sich Prudence. „Das prägt, das vergisst man nie.“ Der Anfang war schwer für die Familie. Erst im Boot am Altstadtufer, danach vier Jahre im Wohncontainer in Wersten. „Ein Albtraum. Wir Kinder haben viel geweint und mussten getröstet werden.“ Ihre Eltern durften zunächst nicht arbeiten, heute sind sie in Pflegeberufen beschäftigt. Auch Prudence und ihre Geschwister setzten sich durch. Wie ihr Vater, der im Kongo Beamter war, kann die Studentin gut mit Zahlen umgehen. Sprachen liegen ihr ebenfalls, dennoch sei es ihr nicht leicht gefallen, Heines Wortreichtum zu ergründen. „Aber diese Sehnsucht, die er hatte, die begriff ich sofort.“

Und noch etwas wurde ihr bei den Theaterproben klar: „Meine Familie hatte großes Glück, wir konnten mit dem Flugzeug nach Deutschland reisen. Da gab es in unserer Gruppe viel schlimmere Schicksale. Einige aus dem Ensemble mussten sich über gefährliche Routen durch mehrere Länder kämpfen oder von Syrien aus die riskante Flucht übers Mittelmeer wagen.“ Ihre Vision von Europa sei leider zu schön, um wahr zu sein, fügt Prudence hinzu. Aber das Theaterspiel hat sie nicht enttäuscht: „Es gibt mir die Möglichkeit, mich in andere hineinzuversetzen und ihren Schmerz und ihre Freude nachzuempfinden.“

Prudence versteht auch das Heimweh von Atena Bijad, die im Iran als Juristin ausgebildet wurde. Sie lebt erst seit 2017 in Düsseldorf und hadert noch mit der fremden Sprache, die sie fleißig lernt. Nicht nur im „Wintermärchen“, auch im Alltag telefoniert sie unentwegt mit ihrer Mutter im Iran. Wie anrührend sie „Mama“ ruft, bleibt im Ohr. Diese Gespräche ziehen sich wie ein Running Gag durch das Stück, sind drollig und traurig zugleich.

Ein Sonderfall im Ensemble ist Amy Frega. Geboren in den USA und aufgewachsen in Ägypten, kam sie nach Deutschland, um an der Robert-Schumann-Musikhochschule Gesang zu studieren. Im „Wintermärchen“ ist ihre herrliche Stimme in einer Sequenz der „Walküre“ auch zu hören - ein Gänsehautmoment. Amy wird von der Sopranistin Juliane Banse unterrichtet und hat bei der Jeff-Koons-Produktion des Schauspielhauses in der Sammlung Philara mitgewirkt. Für sie bedeutet das Spielen eine gute Übung: „Die Menschen kommen mit so viel Bereitschaft und schenken uns Aufmerksamkeit“, sagt sie.