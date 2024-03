Ausstellung im „Pool“ Der zarte Charme des Kartondrucks

All diese handverlesenen Hochschulabsolventen machen hauptsächlich Druckkunst. Außerdem sind es keine Egos, wie Emmer meint, denn es sei noch viel zu tun, um diese Sparte mit der Malerei und der Bildhauerei gleichzustellen. Philipp Hennevogel etwa gehört zu den Großen der Zunft und kann fast schon ausschließlich von seiner Kunst leben. Er hatte Malerei studiert und kam in der Buchdruckwerkstatt der Kunstakademie in Kassel auf seinen Schwerpunkt. Er beginnt im Linoldruck mit dem hellsten Ton auf der Buchdruckmaschine, schneidet im Verlauf der Druckvorgänge immer mehr aus der Platte aus und kommt in seinen Grauabstufungen zu faszinierenden Ergebnissen. Seine Lilienblüten scheinen sich auf dem Papier räumlich zu staffeln. Selbst das Museum Schloss Benrath ist von derlei Ergebnissen so begeistert, dass es Blätter von ihm angekauft hat, wirkt doch so eine Blüte, als würde sie sich im Morgengrauen entfalten.