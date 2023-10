Ingo Tobens neues Stück „Transitions“ Aktuell wie nie

Ingo Toben ist bekannt dafür, in seinen Stücken und Performances aktuelle Themen aufzugreifen. Doch so aktuell war er angesichts der politischen Gemengelage mit Ukraine-Krieg und der Eskalation im Nahen Osten noch nie. Von welchen Faktoren hängt es ab, wie Freiheit wahrgenommen wird, fragt der Düsseldorfer und untersucht die möglichen Antworten, indem er verschiedene Varianten durchspielt. Beeinflusst allein die Art, wie jemand lebt, seine Vorstellung von Freiheit, oder spielt dabei auch eine Rolle, in welcher Lebensphase er sich gerade befindet?