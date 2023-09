Arp-Museum in Remagen Kraft aus heiligen Körpern

Zum Umfeld der heiligen Körper zählt auch das Opfer. Im Alten Testament ist es das Tieropfer, im Neuen ist es Christus selbst, der zum „Lamm Gottes“ wird und sich gewaltlos für seine Ideale opfert. Colyn de Coter hat um 1510 die heilige Veronika gemalt, wie sie das Schweißtuch Christi hält, darauf ein Abbild Jesu. Die Menschen des Mittelalters und der frühen Neuzeit mochten es, wenn ihnen die Worte der Bibel (die sie meist infolge mangelnder Schulbildung nicht selbst lesen konnten) in Bildern vermittelt wurden, gerne auch in munteren Events. Davon zeugt ein über den Bildern an einer Wand hängender „Himmelfahrtschristus“. An Christi Himmelfahrt zog man den hölzernen Christus mit einem versteckten Seilzug vom Altar in den Vierungsturm empor, jenen Ort, an dem Haupt- und Querschiff der Kirche zusammentreffen – großes Kino, lange vor Erfindung desselben.