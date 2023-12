Netzkonstruktion unter dem Dach Kunstwerk „in orbit“ im K21 muss sofort geschlossen werden

Die bei Museumsbesuchern beliebte Installation „in orbit“ ist heute Vormittag geschlossen worden. Die Netzkonstruktion unter der Kuppel des K21 in Düsseldorf weise „irreparable Schäden“ auf, bestätigte Susanne Fernandes-Silva von der Kunstsammlung NRW. Das an ein Spinnennetz erinnernde Kunstwerk von Tomás Saraceno hängt in 25 Metern Höhe, jeweils sechs Menschen dürfen es gleichzeitig erkunden.